Жена застана между Стефан Димитров и Васко Кеца

Дълбоко обиден на Васил Найденов, Стефан Димитров предостави част от емблематичните си песни от репертоара на Кеца, на певицата Сандра Александрова. Тя изпя композираната от Димитров песен „Сбогом, моя любов“ в изцяло нов аранжимент, направен от Артур Надосян и засне видео, чиято премиера беше преди дни. Освен това Сандра записа и парчето "Някога", в което пее заедно със Стефан Димитров, като той участва и в клипа към песента.

Фенове на Васил Найденов веднага коментираха в социалните мрежи, че надали новият аранжимент и новото изпълнение на "Сбогом, моя любов" ще измести по качество и талант емблематичните изпълнения на Кеца. Но пък явно в сърцето на Стефан Димитров Сандра, с която композиторът се познава отскоро, вече е изместила 50-годишното приятелство с Васил Найденов. Само до преди няколко месеца Васил Найденов бе почетен гост на всеки концерт на Стефан Димитров и на Богдана Карадочева и там винаги изпълняваше "Сбогом, моя любов".

За първи път „Сбогом, моя любов“ е била изпята от Богдана Карадочева, като песента е включена в сериала „Просто ревизия“ в началото на 80-те. Песента е била с друг текст и се е наричала „Мой един живот“. Истински хит обаче става версията на Васил Найденов. Интересен факт, който малко хора знаят е, че припевът на песента е написан от самия Васил Найденов и актрисата Живка Ганчева–Жужка.

В този ред почитатели на Кеца попитаха Стефан Димитров и Сандра Александрова дали са изплатени авторски права на създателите на текста на "Сбогом, моя любов." Във видеото към песента не е указано например кой е автор на текста, а това е известният поет Кръстьо Станишев, който почина преди 6 години.

По отношение на другата песен - "Някога", която Сандра пак изпълнява заедно със Стефан Димитров във видеото, публикувано в социалните мрежи от продуцентите, е указано, че автор на текста е поетът Маргарит Минков.

Сандра Александрова е родена през 1984г. в София. В официалната й биография пише, че още в ученическите си години е част от различни вокални групи, с които участва в различни радио и телевизионни предавания и благотворителни концерти, както и успешно се представя на фестивали в чужбина. Работи и прави участия в едни от най-големите клубове и пиано барове в столицата и цялата страна, пее на изискани партита.

Сандра обяви наскоро, че приятелството и музикалното партньорство съвсем скоро ще доведе и до бутиков албум с песни по музика на Стефан Димитров, аранжирани от Артур и изпълнени от мен и маестро Димитров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com