Жена застана между Стефан Димитров и Васко Кеца
28 ное 25 | 19:03
Дълбоко обиден на Васил Найденов, Стефан Димитров предостави част от емблематичните си песни от репертоара на Кеца, на певицата Сандра Александрова. Тя изпя композираната от Димитров песен „Сбогом, моя любов“ в изцяло нов аранжимент, направен от Артур Надосян и засне видео, чиято премиера беше преди дни. Освен това Сандра записа и парчето "Някога", в което пее заедно със Стефан Димитров, като той участва и в клипа към песента.

Фенове на Васил Найденов веднага коментираха в социалните мрежи, че надали новият аранжимент и новото изпълнение на "Сбогом, моя любов" ще измести по качество и талант емблематичните изпълнения на Кеца. Но пък явно в сърцето на Стефан Димитров Сандра, с която композиторът се познава отскоро, вече е изместила 50-годишното приятелство с Васил Найденов. Само до преди няколко месеца Васил Найденов бе почетен гост на всеки концерт на Стефан Димитров и на Богдана Карадочева и там винаги изпълняваше "Сбогом, моя любов".

За първи път „Сбогом, моя любов“ е била изпята от Богдана Карадочева, като песента е включена в сериала „Просто ревизия“ в началото на 80-те. Песента е била с друг текст и се е наричала „Мой един живот“. Истински хит обаче става версията на Васил Найденов. Интересен факт, който малко хора знаят е, че припевът на песента е написан от самия Васил Найденов и актрисата Живка Ганчева–Жужка.

В този ред почитатели на Кеца попитаха Стефан Димитров и Сандра Александрова дали са изплатени авторски права на създателите на текста на "Сбогом, моя любов." Във видеото към песента не е указано например кой е автор на текста, а това е известният поет Кръстьо Станишев, който почина преди 6 години.

По отношение на другата песен - "Някога", която Сандра пак изпълнява заедно със Стефан Димитров във видеото, публикувано в социалните мрежи от продуцентите, е указано, че автор на текста е поетът Маргарит Минков.

Сандра Александрова е родена през 1984г. в София. В официалната й биография пише, че още в ученическите си години е част от различни вокални групи, с които участва в различни радио и телевизионни предавания и благотворителни концерти, както и успешно се представя на фестивали в чужбина. Работи и прави участия в едни от най-големите клубове и пиано барове в столицата и цялата страна, пее на изискани партита.

Сандра обяви наскоро, че приятелството и музикалното партньорство съвсем скоро ще доведе и до бутиков албум с песни по музика на Стефан Димитров, аранжирани от Артур и изпълнени от мен и маестро Димитров.

