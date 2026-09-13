Васко Кеца проговори за баща си, когото срещнал на 30 в цирка
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
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На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Който нанесе пораженията в живота
Певицата явно ще работи с него
Стефан е изключителен, предпочитам да мълча, каза Васко Кеца
Приятел от детинство се изправи срещу Васил Найденов
Какво разкриха в студиото естрадните ни легенди
И даде важно послание към феновете си
Певецът споделя за липсата на връзка с баща си
Какво каза легенрадният ни изпълнител
Кеца направи коментара си в отговор на въпрос "с какво би се занимавал, ако не пееше"
Най-хитовите изпълнители пълнят 5-звездните хотели
Кой е най-големият му хит
Коренна промяна при естрадната ни легенда
За какъв се определи легендарният певец
Прави бутиков акустичен концерт на морския бряг
Васил Найденов, Любо Киров и Наско от "Б.Т.Р." са специалните гости на големия финал на "X фактор" довечера по Нова. Те ще изпълнят свои хитове и ще о...
Пугачова ми каза, че води битка с рекламирани бездарници, каза Найденов
Не издържам повече от 5-6 дни на едно място, призна звездата