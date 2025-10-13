Цветан Цветанов в болница. Претърпя...

Цветан Цветанов сподели, че е претърпя сериозна операция.
За хирургичната интервенция съобщи лично той.
Лидерът на „Републиканци за България“ сподели кадър от болничното легло и написа следното:
„Днес ми направиха операция на дясното рамо в „Софиямед“ – разкъсано сухожилие.
Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип!
Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво!
Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките!
Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве!“.
