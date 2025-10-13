Политика

Цветан Цветанов в болница. Претърпя...

Той благодари за грижата, вниманието и усмивките

13 окт 25 | 16:15
Фатме Мустафова

Цветан Цветанов сподели, че е претърпя сериозна операция.

За хирургичната интервенция съобщи лично той.

Лидерът на „Републиканци за България“ сподели кадър от болничното легло и написа следното:

„Днес ми направиха операция на дясното рамо в „Софиямед“ – разкъсано сухожилие.


Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип!

Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво!

Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките!

Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве!“.

