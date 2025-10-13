Нови подробности за трагедията с Манчестър Юнайтед от Свищов

Днес по обяд внезапно почина Манчестър Юнайтед Здравков-Левиджов от Свищов, известен с ексцентричната си отдаденост към любимия си футболен отбор. 62-годишният мъж бил на гости при приятел в града, когато му прилошало рязко.

Той паднал и издъхнал на място, а най-вероятната причина е инфаркт, съобщи БГНЕС.

Тялото му е транспортирано в местната болница за аутопсия, която ще установи точната причина за смъртта.

Манчестър Юнайтед от Свищов водеше дългогодишни съдебни дела, за да включи името на отбора в официалните си документи. Той дори си татуира емблемата на "червените дяволи" на челото. За неговата необичайна личност и безрезервна преданост към Манчестър Юнайтед е създаден документален филм, чийто сценарист и режисьор е Стефан Вълдобрев.

