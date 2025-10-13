Почина един от най-клоритните си фенове. Днес си отиде Манчестър Левиджов Юнайтед от Свищов.

Новината съобщиха журналисти от региона.

Марин Левиджов се превърна в легенда, след като реши официално да си смени името на Манчестър Юнайтед след паметния финал през 1999 г., а малко по-късно си татуира емблемата на тима на челото. В разговор с "България Днес" той споделя с горчивина, че славата му не е донесла щастие: "Положението ми е много сериозно! От две години нямам работа. Абсолютно сам съм."

Въпреки трудностите Левиджов остава пламенен фен и не спира да брани честта на любимия клуб, като не крие гнева си към настоящите собственици - фамилия Глейзър: "Намразих ги от дъното на душата си, когато взеха клуба. Проклел съм ги!"

