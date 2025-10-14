Къци Вапцаров смрази водещите по bTV

Шоуменът Къци Вапцаров, който тази седмица е коментатор в „Преди обед” по bTV, изуми водещите на предаването само с едно изречение.

В отсъствието на Венета Райова, Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова започнаха разговорите с носталгични спомени за MTV, която от Нова година ще спре да излъчва музикалните си канали. Докато се тюхкаха по младостта, Къци заяви директно:

„Един ден и bTV ще спре!”

Всички буквално изпищяха от думите му, а той ги посъветва да запазят кадрите от неговото „пророчество”. Къци Вапцаров коментира също, че през 1981 година, когато е стартирала MTV, на него хич не му е било до музика и шарени видеа.

„Тогава тъкмо бях влязъл в казармата - танкист. Когато е търгнала музикалната телевизия, аз стрелях с танк”, сподели шоуменът.

