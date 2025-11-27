Идва ли продължение на "Сам вкъщи"

Възможно е да има продължение на един от най-гледаните филми по време на коледните празници - "Сам вкъщи"

Ролята на Маколи Кълкин като Кевин Макалистър, забравен от родителите си навръх Коледа, го изстрелва към върха на световната слава още като дете. И до днес това е най-известната роля на актьора, който освен това продължава да участва в събития, посветени на "Сам вкъщи".

Така например по време на скорошна спирка от турнето A Nostalgic Night with Macaulay Culkin вече 45-годишният актьор споделя, че е отворен към идеята за нов филм, в който отново да се завърне в ролята си на Кевин Маккалистър. И настоява, че проектът трябва да се направи "точно както трябва."

Пред феновете на поредицата Маколи Кълкин издава, че вече има идея за продължение, което би го заинтригувало.

"Някак си имах тази идея. Или съм вдовец, или съм разведен. Отглеждам дете и всичко останало. Работя много усилено, но не обръщам достатъчно внимание, а детето някак ми се сърди и след това ме заключва навън. Не ме пуска вътре... и той е този, който ми поставя капани", обяснява той, цитиран от Variety.

В предложението на актьора очевидно ролите на крадците от първите два филма са изключени. Вместо това неговият герой, вече като баща, се опитва да се върне в дома им, след като остава заключен от сина си.

По думите на Маколи Кълкин къщата е метафора за връзката между бащата и детето, като неговият герой трябва "да бъде допуснат обратно в сърцето на сина си".

Признанието на актьора, че не е "напълно алергичен" към идеята да участва в нов "Сам вкъщи" идва няколко месеца след като режисьорът на първите две части заяви, че още един филм "никога не трябва да се прави". По думите на Крис Кълъмбъс създаването на семейната комедия е било специален момент, който не може да бъде пресъздаден.

"Мисля, че е грешка да се опитваме да се върнем назад и да пресъздадем нещо, което направихме преди 35 години. Мисля, че трябва да бъде оставено на мира", допълва той в интервю за Entertainment Tonight през август.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com