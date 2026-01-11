Куриоз! Най-скъпият мед е в града на солта

Най-скъпо продаденият килограм мед в света влезе в Рекордите на Гинес, но заедно с абсолютен куриоз – това се случва в един от най-древните градове и днешна столица на солта в Турция.

Това съобщава Haberler.

Става дума за Чанкъръ, където добивът е започнал преди 7 хилядолетия, а днес там се намира известната пещера Tuz Mağarası, част от Подземния солен град, който е една от най-големите турски атракции и център на спелеотерапия.

В близкото градче Илгаз бе продаден най-скъпият мед, производство на местен пчелар, който доскоро нямал никаква идея, че ще стане световноизвестен.

Славата му дошла след като участвал с продукцията си в благотворителен търг, който имал за цел да набере пари за стипендии на даровити ученици в известни университети. Един от местните бизнесмени - Хакан Озалп, броил за килото €11,118 (558 хиляди TL). Оказало се, че това е рекордна сума в света.

"На 63 години съм, гледам кошери от 10-годишнавъзрасти те са на височина 1300 метра. Произвеждам мед без никакви добавки, казва гордият производител Ридван Башешме.

Местните власти вече смениха рекламата на региона, обозначавайки го като Царството на солта и меда. Само за миналата година Солната пещера е била посетена от 1,8 милиона туристи. Тази година плановете им са те да надхвърлят 2,5 милиона.

