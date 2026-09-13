Джафар Джeксън отново влиза в обувките на чичо си
Снимките за продължението на „Майкъл“ започват в края на годината
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Снимките за продължението на „Майкъл“ започват в края на годината
Актьорът споделя, че е отворен към идеята за нов филм
Холивуд готви продължение на култовата комедия от 90-те, а звездата признава, че вече „говорят с нея“
Кралете на Холивуд ухажват Едуард Бергер да подпише договор за режисура на филма
„Обичам Владо Карамазов”, призна актрисата Теодора Духовникова по време на преспрожекция на новия сериал „Есента на демона”, продължение на „Дяволскот...
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Гледаме най-касовия филм на всички времена в технически подобрена версия
Става въпрос за версията на "Дюн", заснета от канадския режисьор Дени Вилньов
Режисьорът вече пише сценария за продължението на култовата лента
Любимият на Кари Брадшоу - Тузара, няма да участва в продължението
Продължението "Война за хотел" тръгва премиерно по bTV Comedy
Те ще бъдат цветнокожи, силни и дръзки жени
Сара Джесика Паркър разкри, дали ще търсят заместник на Ким Катрал
Работим по едно по-философско продължение, заяви режисьорът
Саша Барон Коен и редица престижни американски издания предвиждат статуетка в бъдещето на Мария Бакалова
26-годишната Мария Бакалова участва в "Борат 2"
Дългоочакваната лента с Еди Мърфи ще бъде излъчена по стрийминг платформата на Амазон
Актрисата отново ще се превъплъти в Гейл Уедърс в култовата хорър поредица
Филмът е заснет и вече се търси разпространител
В главната роля влиза звездата от "Викинги" Мо Дънфорд, който остана очарован от българската природа