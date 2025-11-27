Ники Кънчев удари рамо на участничка в "Стани богат”, но и това не помогна

Участничка си тръгна с разочароващата сума от 500 лв., въпреки помощта на Ники Кънчев в „Стани богат”. Водещият се опита максимално да им помогне, при това не само като официален жокер. Той често търпи критики, че твърде много помага, особено на играчи, които са му симпатични по някакъв начин.

Водещият „удари рамо” най-много на Зорница Михалкова от Банско. Тя започна доста уверено играта си, но скоро въпросите бързо взеха да ѝ стават сложни. Участничката взе да се оправдава, че трудно помни имена, а от играта ѝ стана ясно, че не е много добре и с историческите периоди.

В последния въпрос, пред който се изправи тя, все търсеше причината за пропадането на три пъти на Олимпийските игри в модерната им история. Зорница по някакъв начин взе да разсъждава защо три поредни пъти ще се проваля олимпиадата. Тук Кънчев вече не издържа и цели два пъти върна участничката да чете внимателно въпроса, в който изобщо нямаше думата „поредни”. Въпреки това и използван жокер 50:50, тя посочи грешен отговор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com