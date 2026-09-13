Участничка стъписа Ники Кънчев в "Стани богат". Той й даде ценен съвет
Чаровна студентка по журналистика впечатли водещия с футболни познания
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Чаровна студентка по журналистика впечатли водещия с футболни познания
Въпреки това и използван жокер 50:50, тя посочи грешен отговор
Безименните отново отпаднаха, и отново са на Изолатор
Жу е технически организатор, но в свободното си време работи и като танцьор
Лилия Харитова не остави нищо на случайността
Тя призна, че ще рискува, въпреки че можеше да се откаже и да си тръгне с 5000 лева
Отказа първата оферта от банкера, която бе за смяна на кутията.
Участничката се обади на сестра си Диана, която обаче остана безмълвна
Банкерът реши да провери, дали тя вярва в себе си
Парите са и нужни, за решаване на голям личен проблем
От своя страна Мария побърза да му върне комплимента
Таня реши да приеме предложението за смяна и размени кутия номер 23
Димитрина трябваше да разпознае професиите на 8 участници
Тези дни обаче ще ги помня вечно, каза тя
Пред нея бе поставен сериозен залога
Част от спечелените пари тя ще даде на баща си
Мария й каза в прав текст, че направо я е отвяла
Тези нейни думи докоснаха сърцето и душата на Георги
След страхотния дует на Вики и Дани всички бяха много очаровани
Дотам се стигна след жестоката игра за оцеляване