Участничка стъписа Ники Кънчев в "Стани богат". Той й даде ценен съвет

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев остана силно впечатлен от футболните познания на чаровната студентка по журналистика Таня Хаджиева в днешния епизод на тв играта.

Участничката разкри, че е заклет фен на Барса и дори е посещавала стадиона им преди реновацията през 2020 г., когато Лионел Меси все още е бил в клуба.

Кънчев не пропусна да я разпита за любимия ѝ отбор, а тя отговори уверено и с усмивка.

По време на играта Таня стигна до въпрос за 1500 евро: "Фамилията на кой френски поет носят тримата сираци от книгите "Поредица от злополучия"?"

След кратко колебание тя реши да не рискува, въпреки че разполагаше с още един жокер: "Мисля да не рискувам и смятам, че моят мач свърши".

"Ще ви бием дузпата!", пошегува се Кънчев.

Любопитното е, че извън играта Таня посочи верния отговор – Бодлер.

В крайна сметка тя си тръгна с 1000 евро, които успя да заключи, а водещият я посъветва: "Вложете ги в образованието".

