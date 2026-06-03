За първи път! Наш сериал разказва за пилотите и стюардесите

Започнаха снимките на новия български игрален сериал "Летище". 12-серийната поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на "Летище" са Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

Под мотото "Когато правилото не помага, остава само правилното", сериалът ще разкаже истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати, те ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците.

В главните роли зрителите ще видят Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и екип. Снимките вече текат с пълна сила във Варна и ще продължат през цялата година на емблематични локации, свързани със света на авиацията у нас.

Премиерата предстои през 2027 г. в ефира на БНТ.

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