Проф. Рачев с предупреждение за опасност
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
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"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
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