Любовно писмо и 2-годишното дете, спасено сред вълните - чудеса след тежка катастрофа

74 години след една от най-драматичните самолетни катастрофи в историята на Пуерто Рико, останките на самолета Pan Am Clipper Endeavor бяха открити на близо 600 метра дълбочина в Атлантическия океан. Заедно с тях отново оживява и една невероятна история за любов, надежда и чудо, разказва CNN.

Любовно писмо, което оцелява сред вълните

На Разпети петък – 11 април 1952 г. – самолетът Pan Am Flight 526A, известен като Easter Special, излита от Сан Хуан за Ню Йорк с 64 пътници и петима души екипаж. Само девет минути по-късно два от четирите двигателя отказват и капитанът Джон Бърн е принуден да приводни машината в бурните води край Пуерто Рико.

След спасителната операция лекарят д-р Анхел Марчанд забелязва дамска чанта, носеща се по вълните. Вътре намира пудриера и мокро, но все още четливо писмо.

То е написано от млад пуерторикански войник, който служел в Масачузетс, до неговата съпруга Глория Росарио, тръгнала да се присъедини към него в Ню Йорк.

„Не можеш да си представиш колко щастлив ме направи, когато каза, че ще дойдеш при мен. Аз съм най-щастливият човек на света. Не се страхувай от самолета. Нищо няма да се случи.“

Иронията на съдбата е жестока – писмото пристига при получателката си едва след катастрофата.

Среща, която лекарят никога не забравя

Докато обикаля болниците в търсене на оцелели, д-р Марчанд открива името на Глория сред списъка на спасените.

Когато влиза при нея, казва:

„Госпожице, намерих чантата ви с писмото от съпруга ви. Той сигурно много се тревожи. Реших да му кажа, че сте жива.“

Младата жена отвръща тихо:

„Горкият... Толкова е добър. И има силна вяра.“

Самолетът потъва за по-малко от три минути

Всички пътници преживяват удара във водата. Истинската трагедия започва след това.

Разследването установява, че никой не е инструктирал пътниците къде се намират спасителните жилетки и как да ги използват. В настъпилия хаос мнозина дори не успяват да ги открият.

Самолетът потъва само за около три минути.

От общо 69 души на борда оцеляват едва 17. Загиват 52 души.

Последните мигове на братовчедката

До Глория седи 19-годишната ѝ братовчедка Норма Родригес.

След приводняването тя изпада в паника.

Въпреки отчаяните опити на Глория да я издърпа, момичето отказва да скочи във водата. Остава да се държи за самолета, докато той бавно изчезва под повърхността.

Няколко минути по-късно загива.

Открити след 74 години

Едва през юни тази година екип от Air/Sea Heritage Foundation и Deep Sea Vision открива останките на самолета с помощта на автономен подводен дрон.

Машината лежи на около 2000 фута (610 метра) дълбочина само на няколко километра северно от бреговете на Пуерто Рико.

Синът на Глория Росарио, Адриан, споделя, че майка му цял живот е вярвала, че останките един ден ще бъдат намерени.

„Тя винаги искаше жертвите, особено братовчедка ѝ, да не бъдат забравени“, казва той.

Глория умира през 2015 г. на 85-годишна възраст.

Двегодишното момче, спасено сред вълните

Сред най-невероятните истории е тази на двегодишния Марк Ван Даален.

След катастрофата родителите му – мисионерите Лео и Юнис Ван Даален – загиват.

Малкият Марк обаче е намерен да се носи сам във водата.

Пионерката в авиацията Новета Дейвънпорт успява да го издърпа и да го качи на спасителен сал, а след това му е направено изкуствено дишане.

Детето оцелява.