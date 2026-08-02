Домашно чудо спасява радиатора в банята от ръжда

Влагата и високата температура превръщат банята в перфектния инкубатор за най-големия кошмар на металните повърхности – ръждата. Лирата или радиаторът на парното често се покриват с грозни кафяви петна, които не само загрозяват интериора, но и бавно разяждат метала. Преди да похарчите стотици левове за нов уред и майстори, вижте как бързо и ефикасно да премахнете корозията сами.

Домашното чудо: Оцет, сода и лимон срещу леките петна

Ако ръждата е повърхностна и е в начален стадий, няма нужда да купувате скъпа химия. Решението се крие в кухненския шкаф:

Бял оцет: Напоете обилно памучен парцал с оцет и го увийте около ръждясалото място за 30–60 минути. Киселината ще разяде корозията, след което просто изтъркайте с домакинска гъба.

Сода бикарбонат и лимонена киселина: Направете гъста каша от сода и малко сок от лимон. Нанесете върху петната, оставете да подейства 20 минути и почистете с четка за зъби.

Тежката артилерия: Химически преобразуватели и шкурка

При дълбока ръжда и надигната боя домашните рецепти няма да помогнат. Тук на помощ идва класическият ремонт:

Шкурене: Използвайте ситна шкурка (номер 180 или 240) или телена четка. Изтъркайте старателно падналата боя и ръждата до блясък на метала. Обезмасляване: Почистете мястото със спирт или ацетон, за да премахнете праха. Преобразувател за ръжда: Нанесете с четка специален препарат (преобразувател). Той химически спира процеса на корозия и създава защитен слой.

Запечатване на резултата

След като радиаторът е напълно изчистен, той задължително трябва да се боядиса. Използвайте единствено специална боя за радиатори, която е термоустойчива (издържа до 80-100 градуса) и не пожълтява от топлината. Нанесете два тънки слоя за максимална защита от бъдещата влага в банята.