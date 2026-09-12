27 дни в океана: Бебе и над 80 мигранти загинаха край Канарите
Лодка с 127 души от Гамбия е била в неизвестност почти месец
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Лодка с 127 души от Гамбия е била в неизвестност почти месец
Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
Никога не разбира, че е открил непознат за европейците континент
2-годишно дете оцелява
Една история между легендата, науката и човешкия страх от неизвестното
Докато океаните се затоплят, огромна зона край Гренландия мистериозно изстива
Изследването не предлага график за това кога може да настъпи
Титаник се намира на 3800 метра на дъното на Атлантическия океан
Каква техника праща там руският президент
Островът в Атлантическия океан е известен с частните си плажове и голф курорти
Мисията на проекта беше да изследва Северния Атлантик
Те прекосяват Атлантическия океан с гребна лодка
Двамата ще прекосят с лодка сами Атлантическия океан
48-годишният жител на Ню Йорк Виктор Муни преплава Атлантическия океан сам с гребна лодка, съобщи негова представителка, цитирана от ИТАР-ТАСС. Муни е...
Карибу. Американски ентусиаст се опита да прескочи Атлантическия океан, използвайки стотици балони с хелий. Джонатан Трап започнал пътешествието си в...