Продава се „парче от океана“: Исторически кей в САЩ струва $85 млн.

Един от най-известните увеселителни кейове в САЩ – Steel Pier в Атлантик Сити, Ню Джърси, е обявен за продажба за 85 милиона долара.

Историческият обект, който е на пазара за първи път от 2011 г., се простира върху повече от 5 акра точно до прочутия крайбрежен булевард Atlantic City Boardwalk. Самият кей е широк около 46 метра и дълъг близо 294 метра.

Имотът обаче има още една особеност – към него има безсрочно разрешение за ползване на крайбрежната акватория, което позволява съоръжението да бъде удължено до 2850 фута, или около 869 метра, навътре в Атлантическия океан.

„Колко често човек получава възможност да притежава част от океана? Точно това предлага този имот“, казва Райън Сърхант, основател и главен изпълнителен директор на SERHANT, който представлява продавача заедно с Микеле Зиска и Кевин Бъргин.

По думите му Steel Pier не е просто пет акра земя на един от най-известните крайбрежни булеварди в света, а възможност да се изгради нещо уникално върху самия Атлантически океан.

„Няма нищо подобно на Източното крайбрежие“, заявява Сърхант.

Кей срещу казиното

Steel Pier се намира точно срещу Hard Rock Hotel + Casino. В началната му част има сграда с площ около 40 000 квадратни фута, или приблизително 3716 кв. м. Тя включва небесен мост и покривна конструкция, свързани директно с казиното.

В момента имотът функционира като увеселителен парк и има разрешения за атракциони, развлечения, заведения и специални събития.

Още през 2008 г. обаче е одобрен и проект за по-мащабен комплекс, включващ хотел, апартаменти и развлекателни обекти.

Сред атракционите днес са автомобили за блъскане, въртележки, люлеещ се карусел, катапулт, виенско колело и няколко семейни влакчета. На кея има дори площадка за хеликоптери, откъдето се предлагат панорамни полети.

Семейство купува кея за $4,25 млн.

Имотът е собственост на семейство Катаноcо и се управлява от Atlantic Pier Amusements.

Президентът на компанията Антъни Катаноcо заявява, че е дошло време „някой с дръзка визия“ да поеме историята на кея и да я продължи.

Семейството придобива Steel Pier през 2011 г. от предишния му собственик – Доналд Тръмп.

Тогава Тръмп е собственик на съседния Trump Taj Mahal Casino Resort, а кейът е част от сделката около комплекса. Според NJ.com семейство Катаноcо, което дълги години е управлявало атракционите на кея, го купува за 4,25 милиона долара, преди Тръмп да го предложи на търг.

След придобиването семейството инвестира в редица подобрения. Сред тях са обновяване на небесния мост, изграждане на нов административен комплекс и монтирането през 2017 г. на виенско колело с тегло около 485 000 паунда, или приблизително 220 тона.

От театър до „Витрината на нацията“

Историята на Steel Pier започва през 1897 г., когато е поставено началото на строителството. Кейът е открит за посетители през 1898 г. първоначално като театър.

С течение на годините към него са добавени атракциони, изложби и различни забавления. Така се появява и прочутият му прякор „Showplace of the Nation“ – „Витрината на нацията“.

В най-силните си години съоръжението достига близо 2300 фута, или около 701 метра дължина.

В края на 80-те години кейът е изграден отново със стоманобетонна конструкция, достатъчно здрава, за да издържи 15-етажен хотел. Проектът за хотела обаче така и не е реализиран.

Steel Pier има място и в американската попкултура. Кейът е използван като декор за филми като The Long Kiss Goodnight, The Bounty Hunter и Five Dollars a Day, както и за телевизионни продукции, сред които Cake Boss и My College Friends.

Сега 128-годишният символ на Атлантик Сити отново е на пазара – този път с цена от 85 милиона долара и с възможност бъдещият му собственик да превърне историческия кей в още по-мащабна атракция.