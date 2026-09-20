Продава се „парче от океана“: Исторически кей в САЩ струва $85 млн.
Някога наричан „Витрината на нацията“, предлага и възможност за разширяване на 2850 фута навътре в Атлантическия океан
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Някога наричан „Витрината на нацията“, предлага и възможност за разширяване на 2850 фута навътре в Атлантическия океан
Туристите често пропускат да отбележат и пристаните на мегаполиса
Кей за разходки рухна в Маями, Флорида, и във водата паднаха около петдесет души, предедаде Би Би Си. По първоначални данни са ранени 24 души, трима...