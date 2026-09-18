Европейски плаж изуми. Тук са жените, а там - мъжете

Повече от век жителите на Триест, в североизточната част на Италия, спазват един много специфичен ритуал, когато отиват да плуват.

На градския плаж La Lanterna, където поколения жители на Триест са се наслаждавали на плуване по време на обедната си почивка или са прекарвали уикендите си на покрития с камъчета бряг, посетителите първо се нареждат на гише, за да платят входната такса от 1,20 евро.

След това влизат през една от две врати: жените отляво, а мъжете отдясно. Коридори водят към съблекалните, а оттам пътят е директно към плажа. Именно тук новодошлите могат да бъдат изненадани - защото не само съблекалните са разделени по пол.

La Lanterna, известен още като El Pedocin, е последният останал плаж в Европа, на който мъжете и жените се къпят отделно, предаде Си Ен Ен, пише bTV.



El Pedocin е любимо място на жителите на Триест още от откриването си в края на XIX или началото на XX век, но през юни попадна в новините, след като двама туристи от Милано останаха далеч от впечатлени от чара му.



Според публикации в местните медии, които впоследствие обиколиха света, двойката платила вход, но била ужасена, когато друг посетител им обяснил правилото за разделението между мъжете и жените.

Туристката казала на местна жена, че това е „абсурдно и средновековно“, според местния вестник Il Piccolo, преди да поиска да ѝ върнат парите за входа.

Изглежда обаче, че тя е малцинство. Оттогава продажбите на билети са се увеличили с над 50% на годишна база - от 34 885 посещения през юли 2025 г. до 53 610 през юли 2026 г.

El Pedocin може да представлява сравнително тясна ивица с камъчета край градското пристанище, но за местните жители той е скъпо място, свързано със спомени - не само за собствените им семейства, но и за самия град.

„Както всички жители на Триест, и аз бях воден там от майка ми“, казва награждаваният писател Мауро Ковачич, който е роден и израснал в града и е написал книги за него, макар че сега живее в Рим.

„За жените беше много лесно да ходят на El Pedocin“, казва той. „Беше близо до дома, имаше много автобуси, а това беше единственият плаж в центъра на града. Затова жителите на Триест, но особено жените, ходеха там. По онова време те измерваха по ръст, а не по възраст, така че ходех с нея, докато вече не можех да бъда в женската зона.“

Днес родител може да доведе дете под 12 години, независимо от пола му.