Крадете пясък от това място - над 3 бона глоба

На италианския остров Сардиния въвеждат ограничения за посетители, задължителни резервации и правила за поведение на много от най-известните си пясъчни плажове.

Бреговата линия на острова е известна по целия свят и често е сред най-добрите дестинации за почивка край морето в Италия. Но в същото време се сблъсква с проблеми поради безотговорното поведение на туристите и прекомерния брой посетители, пише Euronews.

Ето къде са въведени ограничения за достъп или специални правила за защита на най-популярните плажове на Сардиния.

Спиаджа Роза: Глоби до 3500 евро за кражба на пясък

Плажът Спиаджа Роса , разположен на островчето Будели, привлича хиляди туристи всеки ден през лятото, които идват да се възхитят на уникалния му розов пясък. Посетителите обаче могат да го видят само отдалеч, от лодка.

Поради огромната си популярност, плажът е затворен за посетители в средата на 90-те години на миналия век, след като ценният му пясък започва да изчезва. Местните власти реагират, след като е открито, че туристите внасят контрабандно килограми пясък като сувенири.

Посетителите трябва да резервират час онлайн предварително и да платят три евро на човек. Плажовете могат да бъдат посетени само с лицензиран екскурзовод, с когото трябва да се свържете самостоятелно.

Няколко други плажа на острова също позволяват вход само на ограничен брой посетители.

На север, Кала Брандинчи и Лу Импосту ще приемат съответно максимум 1447 и 3352 посетители на ден между 1 юни и 30 септември. Необходими са резервации чрез приложението San Teodoro или специален уебсайт.

Максимум 700 души могат да отседнат едновременно на плажа Кала Мариолу от 15 юни до 15 септември. Посетителите плащат екологична такса от две до три евро, в зависимост от начина на пристигане и дали посещават и други плажове.

Във Виласимиус, в югоизточната част на острова, посетителите на плажа Пунта Молентис трябва да платят входна такса от 10 евро. Посетителите на Рио Трота и Порто Са Рукси плащат за достъп до паркинга. Таксата за превозни средства е от 10 до 15 евро, докато велосипедистите и пешеходците плащат три евро.

На паркингите и на подходите към плажовете има дежурни служители, които проверяват билети и резервации.

Кърпи без подплата са забранени на плажа Пелоса

На западното крайбрежие, известният плаж Пелоса в Стинтино вече е отворен само за ограничен брой посетители на ден. На плажа са позволени максимум 1500 души на ден. Миналата година броят на посетителите достигна 4000 в някои дни.

Желаещите да се пекат на слънце на плажа Пелоса трябва да резервират билет предварително на цена от 3,50 евро. Правилата постановяват също, че посетителите могат да използват плажни кърпи само ако поставят специална постелка под тях, която задържа по-малко пясък.

Според местните власти, това правило ще се прилага по-стриктно тази година, а нарушителите са изправени пред глоби от 100 евро, които могат да бъдат събрани на място.

Олястра: Временно ограничение за престой на плажа

В района на Олястра на източното крайбрежие, плажът Кала Бириала може да побере максимум 300 души на ден, а посетителите, пристигащи с лодка, могат да престоят максимум 90 минути.

Същото важи и за плажа Кала дей Габиани , където броят на посетителите също е ограничен до 300 на ден, а разрешеният престой е между 70 и 90 минути.

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