Нещо страшно стана на плажа в Аспарухово. На пясъка вчера са били открити три мъртви делфина, изхвърлени от вълните. По труповете на бозайниците не са открити наранявания, предава NOVA.

Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин.

Подаден е сигнал до РИОСВ, като експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата.

Според доц. Виолин Райков от института по Океанология към БАН възможните причини са болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност. Експертите обаче са категорични, че такива случаи са спорадични и не оказват влияние на популацията на морските бозайници.

