КНСБ зарадва всички. Отлична новина за заплатите

Президентът на КНСБ Пламен Димитров зарадва работещите българи с отлична новина за заплатите у нас. Напълно постижимо е минималната заплата да стане 1000 евро през 2030 г., а средната да бъде 2225 евро, заяви Димитров. Той обясни, че за целта заплатите трябва да нарастват всяка година с по 10%, не само в бюджетната сфера, а и в частния сектор. През последните години заплатите нарастваха с 12-13%, така че повишение с 10 на сто е напълно възможно.

Увеличение на разходите за заплати с 10% в бюджета за 2026 г., поискаха от КНСБ. От синдикалната организация ще предложат на следващото правителство да бъде направена карта с възможните места за добив на полезни изкопаеми. Разработването на нови находища ще спомогне за разкриването на работни места и за ръста на доходите. Искаме да продължи увеличението на доходите, заяви Пламен Димитров. Той обясни, че целта на синдикалната организация е размерът на брутния вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателната способност от сегашните 68% от средното ниво за страните от ЕС да достигне 75 на сто.

Сега се борим за правото на изключване от дигиталната среда след работно време, за съвместяване на личния и професионалния живот, за по-малко стрес и тормоз на работното място, допълни Димитров. В последния Доклад за световното неравенство 2026 г. данните са поразителни - най-богатите 10% от световното население притежават близо 3/4 от цялото богатство. По-малко от 60 хил. мултимилионери контролират три пъти повече богатство от половината човечество взето заедно.

От КНСБ представиха първия в Европа синдикален изкуствен интелект (ИИ), който е наречен Чавдар. Той е насочен към всички работещи хора в България. Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов обясни, че в преговорите по колективни трудови договори срещу представителя на синдикатите често стоят двама юристи, счетоводител, икономист. Благодарение на изкуствения интелект всеки работещ човек вече има до себе си юрист, икономист и специалист по безопасност на труда. Изкуственият интелект е достъпен на сайта chat.knsb-bg.org и всеки работещ човек може да му задава въпроси, свързани с трудовите и осигурителните му права.

Отговорите на изкуствения интелект са по-конкретни по отношение на правата на работещите хора, отколкото на други чатботове с изкуствен интелект. Чавдар цитира точно правната рамка и дава съвети как работещите хора да действат в конкретни ситуации.

