Сестрата на Ивайла Бакалова каза истината във Фермата

Грандиозен скандал се разигра между сестри Бакалови по време на церемонията за избор на втори дуелисти в юбилейния сезон на „Фермата“, видя Lupa.bg. „Ивайла не ме зачита! Нито като душа, нито като нищо!“, избухна в сълзи Божидара, обидена от постъпката на своята сестра близначка.

След два дни на постоянно ескалиращо напрежение в стопанството, една неочаквана постъпка от страна на първите дуелисти – Бисер и Мая накара стаените емоции в къщата да изригнат като вулкан с нажежена пепел и лава. Поставени в неудобното положение да изберат стратегическия ход или играта на чест и достойнство, Бисер и Мая решиха да си спестят усилията и да оставят решението на другите играчи. Така, по време на церемонията за избор на втори дуелисти, ръкавицата беше хвърлена без определена посока, а Бисер заяви, че предизвиква тази двойка, която се чувства готова да излезе на дуел срещу тях.

В редиците настъпи неловко мълчание, което само след секунди беше развалено не от кого да е, а от самата Ивайла Бакалова, която спонтанно реши да спести груповото неудобство и да покаже, че не се страхува да се изправи на дуел.

„Ивайла е най-мъжкото момиче, което съм виждал някога!“, коментира Викторио от фермата.

Но един човек в стопанството очевидно се оказа меко казано несъгласен с постъпката на Ивайла. Сякаш гръм от ясно небе удари Божидара Бакалова в момента, в който нейната близначка дръзна да вземе ръкавицата. „Ивайла, но аз не съм готова“, едва промълви шокираната Божи.

Смелата постъпка на бившата Мис България отприщи истински скандал между двете сестри.

Обидената Божидара се втурна в къщата да си събира багажа с думите, че смята да напусне стопанството. Очевидно между двете съществува тлеещо напрежение, което двете сестри споделят и в ежедневието. По всичко личи, че Ивайла е по-смелата и импулсивна, а Божидара по-спиритуалната и обмисляща всяко свое решение. Във „Фермата“ 10 обаче, освен сестри, двете жени са и отбор, който трябва да взима колективни решения, дори когато е трудно.