Откриха тайните тунели на тамплиерите: Къде е легендарното им злато?

Под израелския пристанищен град Акра археолози откриха мрежа от скрити тунели, за които се смята, че са свързани с рицарите тамплиери – един от най-известните военни ордени в историята. Откритието отново съживи легендите за изгубеното богатство на тамплиерите и дори за възможна връзка със Свещения Граал.

Подробности за находката показва документалният сериал на National Geographic „Изгубени градове“. Археологът Албърт Лин и екипът му използват LiDAR – технология за лазерно сканиране, която позволява да бъдат откривани и картографирани структури, скрити под повърхността, без предварително разкопаване.

Екипът изследва района на пристанището на Акра, където преди около 800 години се е намирала крепостта, използвана като щаб на тамплиерите.

Сканирането разкрива обширна мрежа от подземни тунели, както и останки от структура, която изследователите тълкуват като охранителен пост. Данните са използвани и за създаването на триизмерна реконструкция на кръстоносническата крепост в периода, когато тя е била под контрола на тамплиерите.

Според изследователите тунелите вероятно са свързвали крепостта с пристанището. Така рицарите са можели да пренасят ценности от корабите директно към т.нар. Кула на съкровището, без да преминават през по-опасните градски улици.

Крепостта на тамплиерите

Тамплиерите се установяват в Акра, след като през 1187 г. губят предишния си щаб в Йерусалим, превзет от мюсюлманския владетел Саладин.

Акра постепенно се превръща в столица на останалата част от Йерусалимското кралство и в основна база не само на тамплиерите, но и на хоспиталиерите и Тевтонския орден.

Градът остава последният голям бастион на кръстоносците в Светите земи до 1291 г., когато пада след мащабна обсада, водена от мамелюкския султан Ал-Ашраф Халил.

След повече от месец непрекъснати сражения и обстрел мамелюкската армия успява да пробие защитата. Сред загиналите са и множество тамплиери. Падането на Акра на практика слага край на кръстоносното присъствие в Светите земи.

Къде е съкровището?

Откритието на тунелите неизбежно насочи вниманието към една от най-старите загадки, свързани с ордена – какво се е случило с богатството на тамплиерите.

Орденът е разгромен в началото на XIV век. През 1307 г. френският крал Филип IV нарежда масови арести на тамплиери и ги обвинява в редица престъпления и ерес. През 1312 г. папа Климент V официално разпуска ордена.

Голяма част от легендите за скритото богатство се основават именно на факта, че съдбата на цялото имущество на тамплиерите остава обект на множество спорове и предположения. С течение на вековете се появяват истории за тайни хранилища, заровено злато и скрити съкровища на различни места в Европа и Светите земи.

Някои от тези легенди са свързвани и със Свещения Граал, превърнал се в една от най-популярните мистерии около ордена.

Засега обаче няма данни археолозите да са открили злато или други предмети, които да доказват съществуването на подобно съкровище под Акра.

Откритието представлява преди всичко картографиране на неизвестни досега структури, а конкретни разкопки на тунелите все още не са планирани.

Именно това оставя загадката отворена: дали под древната крепост наистина се крие нещо повече от тунели, или легендата за златото на тамплиерите отново е изпреварила археологията?

LiDAR технологията междувременно дава възможност на изследователите да надникват в недостъпни или погребани под земята структури и да възстановяват облика на цели древни комплекси без мащабна намеса в терена.