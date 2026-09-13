Манастир, кацнал върху скалите: Легендата за иконата, която сменяла мястото си
Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка
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Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка
Имат си "най-добри приятели"
Хиляди сурвакари и кукери от страната и чужбина дефилираха в Перник
Причината е все още неразкритата докрай загадка на пещерата
Големият победител в конкурса е Цветелин Илиев, със снимката „Планинари“
55% от българите са притеснени от замърсяването на планетата, сочи проучване на National Geographic
Името Стив Макъри едва ли говори нещо на мнозина у нас, но може би всеки се сеща за прочутата снимка на афганистанското момиче със зелените очи (една...
Снимка отвисоко на Пловдив през зимата спечели първо място в конкурса "Светът отвисоко" ("Мир с высоты") на National Geographic Россия. Конкурсът се...
Варна. „Да избягаме е невъзможно, да се предадем е немислимо - извисява се гласът на Хуняди. - Нека се бием и с храброст да почетем оръжията си!" Така...
Перник. Перник получи похвала от National Geographic , който постави града в класацията "Топ 15 на най-препоръчваните зимни дестинации" за 2014 г. Изд...