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Снимки, които разплакват

Снимки, които разплакват

Името Стив Макъри едва ли говори нещо на мнозина у нас, но може би всеки се сеща за прочутата снимка на афганистанското момиче със зелените очи (една...

12 юни | 15:47
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