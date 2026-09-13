Увеселителен парк в Германия се запали. Евакуираха хиляди
Кадри на АФП показват висок стълб черен дим, издигащ се над парка
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Кадри на АФП показват висок стълб черен дим, издигащ се над парка
В увеселителния парк Walt Disney World в Орландо, Флорида, вече се продават нови жилища. Golden Oak е курортно селище с еднофамилни жилища, което е ча...
Банкси, култовият и загадъчен графити артист, превръща изоставен крайморски басейн в мрачна версия на увеселителен парк. В продължение на пет седмици...
Един човек е загинал
Венеция. Остров от венецианската лагуна, досега използван за сметище, може да бъде преобразен в увеселителен парк. Работата по проекта е на дизайнерит...