Петно в Атлантика плаши учените: Земята е близо до гигантска катастрофа

Докато по-голямата част от световния океан се затопля заради климатичти промени, в Северния Атлантик учените наблюдават необичайно явление, което предизвиква сериозно безпокойство.

Южно от Гренландия и Исландия се намира огромна зона, известна като „студеното петно“ или „дупката на затоплянето“. Вместо да се нагрява като останалите океански райони, тя е изстинала с близо 1 градус по Целзий от началото на XX век.

Ново международно изследване твърди, че вече е открито обяснението за тази загадка. Според учените причината не е в атмосферните условия, а в отслабването на една от най-важните климатични системи на Земята – Атлантическата меридионална обръщаща циркулация (AMOC).

Тази гигантска система от океански течения действа като глобален конвейер. Тя пренася топла вода от тропиците към Северното полукълбо, където водата се охлажда, потъва и се връща обратно на юг.

Според все повече научни изследвания глобалното затопляне нарушава този механизъм. Топенето на ледовете в Арктика и Гренландия вкарва огромни количества сладка вода в океана, което променя солеността и затруднява движението на теченията.

Учените предупреждават, че ако AMOC достигне критична точка и се срине, последствията могат да бъдат драматични за целия свят.

Сред възможните сценарии са рязко покачване на морското равнище по източното крайбрежие на САЩ, сериозно застудяване в Европа въпреки глобалното затопляне, както и промени в мусонните системи в Африка, които могат да предизвикат продължителни суши и продоволствени кризи.

За да стигнат до своите заключения, учените са комбинирали данни от океански измервателни уреди, сателити и климатични модели. Те установяват, че охлаждането не е само на повърхността, а се наблюдава и в дълбоките слоеве на океана, което според тях е силно доказателство за отслабване на океанските течения.

Авторът на изследването проф. Стефан Рамсторф от Потсдамския университет в Германия заявява, че всички налични данни сочат към промени в океанския пренос на топлина, причинени от отслабващата циркулация.

Някои предишни проучвания дори предполагат, че системата може да е най-слаба от около хиляда години насам.

Макар част от учените да призовават за предпазливост заради ограничените исторически данни, все повече доказателства сочат, че „студеното петно“ не е случайна аномалия, а възможен сигнал за една от най-опасните климатични промени, които човечеството може да преживее през следващите десетилетия.

В Тихия океан пък действа Ел Ниньо, за когото учените също алармират през последните дни.

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