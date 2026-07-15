11 години се криеше в Космоса! Астрономи откриха нова планета

Понякога дори най-модерните телескопи не могат веднага да открият това, което се намира точно пред тях. След 11 години търсене астрономите най-после разкриха една от най-неуловимите планети, наблюдавани досега.

Астрономи откриха трудно забележима екзопланета, която обикаля около младата звезда Beta Pictoris, след повече от десетилетие своеобразна космическа игра на криеница.

Любопитното е, че в края на миналата година две независими научни групи са засекли планетата само с няколко дни разлика, използвайки различни телескопи. Според учените това е най-слабо светещата екзопланета, която някога е била директно заснета от Земята, съобщава bTV.

Първият екип, ръководен от учени от Шотландия и Германия, използвал Много големия телескоп (Very Large Telescope) на Европейската южна обсерватория в Чили. След това изследователите прегледали архивни наблюдения и установили, че планетата всъщност е присъствала в данните през цялото време.

Причината да остане незабелязана била ярката светлина на звездата и присъствието на другите две вече известни планети в системата.

„В продължение на 11 години тя буквално играеше на криеница с нас“, казва Маркус Бонзе от Европейската южна обсерватория.

„Джеймс Уеб“ потвърди откритието

Почти по същото време втори екип от Калифорнийския университет стигнал до същото заключение, използвайки космическия телескоп „Джеймс Уеб“.

Само две наблюдения с най-мощния космически телескоп, изпращан някога в Космоса, били достатъчни, за да потвърдят съществуването на планетата.

Любопитното е, че двете научни групи умишлено не обменяли информация помежду си, за да не повлияят взаимно на резултатите си.

Млад братовчед на Юпитер

Новооткритата планета е малко по-голяма от Юпитер и прави една пълна обиколка около звездата си за 91 години – приблизително колкото Уран обикаля около Слънцето.

Системата Beta Pictoris е едва на 20 милиона години, което я прави изключително млада в сравнение със Слънчевата система, чиято възраст е около 4,5 милиарда години.

Според ръководителя на втория екип Ейдън Гибс новият свят вероятно прилича на много млад вариант на Юпитер.

„Газовите гиганти вече са се формирали, но е възможно по-малките скалисти планети все още да се раждат“, обяснява той.

Изключително рядко постижение

Звездата Beta Pictoris се намира на около 63 светлинни години от Земята в съзвездието Живописец (Pictor).

По данни на NASA досега са потвърдени над 6000 екзопланети, но по-малко от 100 са били открити чрез директно заснемане. Повечето се намират по т.нар. транзитен метод – чрез наблюдение на затъмняването на звездата при преминаването на планетата пред нея.

„Вече имаме доста ясна представа за тази планета и сме развълнувани да разберем какво още можем да научим за нея“, казва Бен Сътлиф от Единбургския университет.

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