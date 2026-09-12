11 години се криеше в Космоса! Астрономи откриха нова планета
Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
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Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
Това не е първият път, когато на K2-18b се откриват признаци на живот
Новооткритата планета извън Слънчевата система
Д-р Трифон Трифонов е астроном е Института "Макс Планк" в Хайделберг
Вашингтон. С помощта на телескопа „Кеплер" на НАСА астрофизици от САЩ и Швейцария са открили екзопланета(подобни небесни тела извън Слънчевата система...