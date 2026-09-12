Исландия затвори вратата към ЕС, риболовът надделя над Брюксел
52,5% от избирателите отхвърлиха възобновяването на преговорите, въпреки аргументите за по-голяма сигурност и икономическа стабилност
Следете всички новини, анализи и коментари за Исландия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
52,5% от избирателите отхвърлиха възобновяването на преговорите, въпреки аргументите за по-голяма сигурност и икономическа стабилност
Исландците решават дали да подновят преговорите с Брюксел в момент, когато сигурността, икономиката и мястото на малките държави в света се променят
Рейкявик слага край на изолацията. Иска промени до 2028 г.
Най-добрата гледка ще бъде от Исландия, Гренландия и Северна Испания, където ще настъпи пълна фаза
Тя е на поста от 20 години
Страната ни води по достъпност на услуги и жилищни разходи, но продължава да изостава по материално благосъстояние и защита от бедност
Строи първия в света корабен тунел през полуострова Стад
Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени
Докато океаните се затоплят, огромна зона край Гренландия мистериозно изстива
За момента няма данни за пострадали или за разрушения
Хората в района на Гриндавик и в близост до Синята лагуна вече получават SMS предупреждения
Исландия потресена от 58-годишната Астилдур Лоа Торсдотир
Това е първият такъв случай в историята на Исландия
Развълнува приятели си със снимка
Евакуиран цял град
За втори път тази година
Какво се случва с българите там
Исландия на нокти
Исландия е сред 12-те страни учредителки на алианса през 1949 година
Полицията съобщи, че на девет различни места са били иззети няколко полуавтоматични оръжия