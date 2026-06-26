Общество

България е сред петте най-евтини държави в Европа

Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени

България е сред петте най-евтини държави в Европа
26 юни 26 | 10:47
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

България е сред държавите с най-ниски потребителски цени в Европа, показват най-новите данни за ценовите равнища на континента. Страната ни се нарежда на пето място сред най-евтините, като цените са едва 60% от средното ниво в Европейския съюз.

Това означава, че ако една и съща потребителска кошница струва средно 100 евро в ЕС, в България тя би струвала около 60 евро.

Най-скъпите държави в Европа

Начело на класацията е Исландия, където цените са с 83,7% по-високи от средните за ЕС. Следват:

  1. Исландия – 183,7

  2. Швейцария – 181,0

  3. Люксембург – 148,0

  4. Дания – 140,2

  5. Ирландия – 139,6

  6. Норвегия – 138,4

  7. Швеция – 128,4

  8. Финландия – 126,1

  9. Нидерландия – 120,4

  10. Австрия – 119,0

За сравнение, в Швеция стоките и услугите струват средно 28,4% повече от средното за ЕС.

Най-евтините държави

В другия край на класацията са:

  1. Северна Македония – 49,7

  2. Турция – 52,2

  3. Босна и Херцеговина – 55,7

  4. Румъния – 58,9

  5. България – 60,0

  6. Черна гора – 61,0

  7. Сърбия – 62,5

  8. Албания – 65,7

  9. Полша – 71,1

  10. Унгария – 71,6

Ниските цени не означават висок стандарт на живот

Експертите обаче предупреждават, че цените сами по себе си не показват качеството на живот.

По думите на професора от Университета в Грьонинген Роберт Инклаар, много по-важно е какво могат да си позволят хората със заплатите си.

„Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени, а какво може да купи местната заплата. Важна е покупателната способност, а не само цената“, обяснява той.

Именно затова държави като Швейцария, Люксембург, Исландия и Дания, макар да са най-скъпите в Европа, остават сред страните с най-висок жизнен стандарт благодарение на значително по-високите доходи.

Защо цените са различни

Според икономистите основната причина за разликите е нивото на възнагражденията.

По-високите заплати означават и по-скъпи услуги – ресторанти, фризьори, стоматолози, детски градини, наеми и транспорт. Дори цените на стоките се влияят от местните разходи за персонал, логистика и търговски площи.

В крайна сметка една и съща потребителска кошница може да струва почти четири пъти повече в една европейска държава, отколкото в друга.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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