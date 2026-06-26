България е сред петте най-евтини държави в Европа

България е сред държавите с най-ниски потребителски цени в Европа, показват най-новите данни за ценовите равнища на континента. Страната ни се нарежда на пето място сред най-евтините, като цените са едва 60% от средното ниво в Европейския съюз.
Това означава, че ако една и съща потребителска кошница струва средно 100 евро в ЕС, в България тя би струвала около 60 евро.
Най-скъпите държави в Европа
Начело на класацията е Исландия, където цените са с 83,7% по-високи от средните за ЕС. Следват:
Исландия – 183,7
Швейцария – 181,0
Люксембург – 148,0
Дания – 140,2
Ирландия – 139,6
Норвегия – 138,4
Швеция – 128,4
Финландия – 126,1
Нидерландия – 120,4
Австрия – 119,0
За сравнение, в Швеция стоките и услугите струват средно 28,4% повече от средното за ЕС.
Най-евтините държави
В другия край на класацията са:
Северна Македония – 49,7
Турция – 52,2
Босна и Херцеговина – 55,7
Румъния – 58,9
България – 60,0
Черна гора – 61,0
Сърбия – 62,5
Албания – 65,7
Полша – 71,1
Унгария – 71,6
Ниските цени не означават висок стандарт на живот
Експертите обаче предупреждават, че цените сами по себе си не показват качеството на живот.
По думите на професора от Университета в Грьонинген Роберт Инклаар, много по-важно е какво могат да си позволят хората със заплатите си.
„Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени, а какво може да купи местната заплата. Важна е покупателната способност, а не само цената“, обяснява той.
Именно затова държави като Швейцария, Люксембург, Исландия и Дания, макар да са най-скъпите в Европа, остават сред страните с най-висок жизнен стандарт благодарение на значително по-високите доходи.
Защо цените са различни
Според икономистите основната причина за разликите е нивото на възнагражденията.
По-високите заплати означават и по-скъпи услуги – ресторанти, фризьори, стоматолози, детски градини, наеми и транспорт. Дори цените на стоките се влияят от местните разходи за персонал, логистика и търговски площи.
В крайна сметка една и съща потребителска кошница може да струва почти четири пъти повече в една европейска държава, отколкото в друга.
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