България е сред петте най-евтини държави в Европа

България е сред държавите с най-ниски потребителски цени в Европа, показват най-новите данни за ценовите равнища на континента. Страната ни се нарежда на пето място сред най-евтините, като цените са едва 60% от средното ниво в Европейския съюз.

Това означава, че ако една и съща потребителска кошница струва средно 100 евро в ЕС, в България тя би струвала около 60 евро.

Най-скъпите държави в Европа

Начело на класацията е Исландия, където цените са с 83,7% по-високи от средните за ЕС. Следват:

Исландия – 183,7 Швейцария – 181,0 Люксембург – 148,0 Дания – 140,2 Ирландия – 139,6 Норвегия – 138,4 Швеция – 128,4 Финландия – 126,1 Нидерландия – 120,4 Австрия – 119,0

За сравнение, в Швеция стоките и услугите струват средно 28,4% повече от средното за ЕС.

Най-евтините държави

В другия край на класацията са:

Северна Македония – 49,7 Турция – 52,2 Босна и Херцеговина – 55,7 Румъния – 58,9 България – 60,0 Черна гора – 61,0 Сърбия – 62,5 Албания – 65,7 Полша – 71,1 Унгария – 71,6

Ниските цени не означават висок стандарт на живот

Експертите обаче предупреждават, че цените сами по себе си не показват качеството на живот.

По думите на професора от Университета в Грьонинген Роберт Инклаар, много по-важно е какво могат да си позволят хората със заплатите си.

„Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени, а какво може да купи местната заплата. Важна е покупателната способност, а не само цената“, обяснява той.

Именно затова държави като Швейцария, Люксембург, Исландия и Дания, макар да са най-скъпите в Европа, остават сред страните с най-висок жизнен стандарт благодарение на значително по-високите доходи.

Защо цените са различни

Според икономистите основната причина за разликите е нивото на възнагражденията.

По-високите заплати означават и по-скъпи услуги – ресторанти, фризьори, стоматолози, детски градини, наеми и транспорт. Дори цените на стоките се влияят от местните разходи за персонал, логистика и търговски площи.

В крайна сметка една и съща потребителска кошница може да струва почти четири пъти повече в една европейска държава, отколкото в друга.

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