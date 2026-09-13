Нова формула за минималната заплата! Ясна до септември
Трябва да отчита заплатите, инфлацията, покупателната способност и производителността на труда
Следете всички новини, анализи и коментари за Покупателна Способност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трябва да отчита заплатите, инфлацията, покупателната способност и производителността на труда
Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени
Първият знак - заведенията се опразват
Влязохме в средната лига, където са Гърция и Унгария
Възможно е за няколко години да постигнем още 10% от покупателната способност на европейците
Покупателната способност на българите е най-ниската в Съюза
Работодателите ще бъдат принудени да повишат всички възнаграждения, не само МРЗ
Заплатите след данъци в ЕС варират от 332 евро в България до 5131 евро в Швейцария, показват данни на анализатори от Инфограф. Това е разлика от 15,4...
С 300 евро на калпак си е виц, че не си бедняк