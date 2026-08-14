Нова формула за минималната заплата! Ясна до септември

Правителството, синдикатите и работодателите отново сядат на една маса, за да обсъдят новия механизъм за определяне на минималната работна заплата от 2027 г.

Вече е постигнато съгласие минималното възнаграждение да не бъде под 50% от средната основна заплата за страната.

Новата формула ще отчита още покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа на нарастването им и производителността на труда.

Предвижда се механизмът да бъде актуализиран веднъж на четири години.

След приключването на преговорите се очаква размерът на минималната работна заплата за 2027 г. да стане ясен до края на септември.