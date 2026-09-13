Нова формула за минималната заплата! Ясна до септември
Трябва да отчита заплатите, инфлацията, покупателната способност и производителността на труда
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Трябва да отчита заплатите, инфлацията, покупателната способност и производителността на труда
Директорът на МВФ е на Световния икономически форум в Швейцария
Повече от половината фирми са против дългите празници. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България сред нейни членове. С...