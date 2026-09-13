България е сред петте най-евтини държави в Европа
Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени
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Това, което определя жизнения стандарт, не са високите или ниските цени
Данните пораждат доста въпроси
Като възможност за осигуряване на заетост и по-добра жизнена среда разглеждат новите Оперативни програми на ЕС жителите на общините Разлог, Банско, Бе...
Брюксел. България е на второ място в ЕС по намаляване на доходите през 2010 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Доходите н...