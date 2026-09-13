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10 катастрофи на Airbus 320

10 катастрофи на Airbus 320

Египетският самолет на EgyptAir, който се разби във водите на Средиземно море е десетият разбил се самолет Airbus 320 от 1988 година насам. Самолетът...

19 май | 15:52
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