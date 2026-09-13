Любовно писмо и 2-годишното дете, спасено сред вълните - чудеса след тежка катастрофа
2-годишно дете оцелява
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2-годишно дете оцелява
Връща спомените за зловещата самолетна катастрофа в Индия
Засякоха петно от гориво в морето близо до мястото на катастрофата Няма данни за взрив на борда на полет MS804, твърдят американски специалисти Егип...
Египетският самолет на EgyptAir, който се разби във водите на Средиземно море е десетият разбил се самолет Airbus 320 от 1988 година насам. Самолетът...