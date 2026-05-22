Пътник се опита да отвори вратата на самолет по време на полет

Полет на United Airlines от Ню Джърси беше принуден да кацне извънредно във Вирджиния, след като агресивен пътник предизвикал сериозен инцидент на борда, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Полет 1551 на United Airlines пътувал към Гватемала Сити в четвъртък, 21 май, когато според запис от комуникацията с контрола на въздушното движение, пътник се опитал да отвори вратата на самолета по време на полет.

В аудиозаписа член на екипажа казва, че пътникът е направил опит да отвори „врата 2L на височина 36 000 фута“ и е „нападнал друг пътник“.

Инцидентът принудил самолета да кацне на летище Вашингтон Дълес. Говорител на авиокомпанията заяви пред PEOPLE, че полетът е „кацнал безопасно“ и е бил посрещнат от полиция.

Самолетът Boeing 737 MAX 8 превозвал 145 пътници и шестима души екипаж. След инцидента полетът бил отменен, а за следващата сутрин бил организиран нов. На пътниците били осигурени нощувки. Няма данни за пострадали.

Според FlightAware самолетът е излетял от Летище Нюарк в 18:46 ч. и е кацнал във Вашингтон Дълес в 20:38 ч. — три часа преди планираното пристигане в Гватемала Сити.

Подобен случай имаше и миналия месец, когато друг полет на United Airlines от Германия към Чикаго беше отклонен към Бостън заради агресивен пътник.

Тогава полицията в Масачузетс съобщи, че мъжът е бил обезвреден още по време на полета и впоследствие задържан от американските митнически власти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com