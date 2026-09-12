Напрежение на родно летище. Извънредно кацане
Инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището
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Инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището
Кацнали аварийно
Двадесетина пасажери на "Еър Канада" са ранени при силна турбуленция. Самолетът "Боинг-777", изпълняващ полет от Шанхай за Торонто, е кацнал извънредн...