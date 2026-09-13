В европейска страна става страшно, отмениха хиляди полети
Закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения
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Закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения
Средната седалка става нещо много полезно
Правят списък с пътниците хулигани
Децата вече ще сядат до родителите си безплатно в самолетите
Кацнали аварийно
Има различни причини за хаоса с отменените полети
Докато трафикът се повиши през лятото, през декември той спадна със 70%
Сътрудничим си с Китай в областта на въздушния и водния транспорт. Изпълнителният директор на летище София Христо Щерионов подписа договор за сътрудни...
София. Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното в края на 2009 г. Споразумението за въздушен транспорт между Европейска...