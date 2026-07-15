Държах го за краката, докато висеше извън самолета: Разказът на съпругата от боинга

Жена, която буквално спасила съпруга си, след като той едва не бил засмукан с главата напред през счупен прозорец на самолет на Ryanair, разказа за ужасяващите мигове по време на полета в петък.

Светлана Гъркович Максимович, която пътувала със съпруга си Любиша Карович от Солун за Меминген, Германия, разказа пред BBC Сърбия, че двама други пътници са помогнали да го издърпат обратно в кабината след близо две минути отчаяна борба.

„Заедно успяхме да го издърпаме обратно. Цялото му лице беше обезобразено, а от носа и устата му течеше кръв“, спомня си тя.

Пред сръбската медия Nova жената разказва, че реагирала инстинктивно.

„Веднага хванах краката му. Единственото, което си помислих, беше: "Ако умрем, ще умрем заедно".

Прозорецът се счупил след силен взрив

Пред гръцката обществена телевизия ERT Светлана заяви, че според нея част от двигателя се е откъснала и е ударила прозореца до съпруга ѝ. Това довело до внезапна декомпресия в кабината.

И други пътници разказват, че са чули силен звук, наподобяващ експлозия.

Технически експерт, нает от семейството, смята, че инцидентът е започнал с повреда в десния двигател, при която отломки са разбили прозореца и са предизвикали рязка загуба на налягане. До момента тази версия не е официално потвърдена от разследващите.

Пътници разказват, че Карович е останал жив благодарение на това, че е бил с поставен предпазен колан. Докато главата и дясното му рамо вече били извън самолета, останалите пътници успели да го задържат.

„Дясното му рамо и главата му бяха извън самолета“, казва съпругата му.

„Не може да говори и не помни нищо“

По думите ѝ 61-годишният мъж е тежко ранен и е в шок.

„Най-важното е, че е жив. Ръката му е сериозно пострадала, има изгаряния. Не може да говори и не си спомня какво се е случило“, разказва Светлана.

Тя допълва, че съпругът ѝ вече изпада в паника само при мисълта за самолет.

"Щом чуе нещо за самолети, започва да трепери". Самата тя също признава, че преживяното я е травмирало. „Страхувах се, че самолетът ще се разбие. Не мога да изтрия тези картини от съзнанието си. Вчера влязох в асансьор и изведнъж почувствах, че се задушавам.“

Тя не крие, че сега двамата се питат дали изобщо някога отново ще се качат на самолет.

Самолетът губи височина за минути

Според данните от проследяването на полета самолетът е бил във въздуха едва около десет минути, когато внезапно е загубил близо 2700 метра височина.

От Ryanair съобщиха, че самолетът, изпълняващ полет от Солун до Меминген, се е върнал обратно малко след излитането, след като прозорец в кабината се е разместил по време на полета.

„Самолетът кацна нормално, а един пътник получи медицинска помощ след приземяването“, посочват от авиокомпанията.

Други пътници описват случилото се като сцени от филм на ужасите.

„Веднага разбрахме, че има декомпресия. Чуха се писъци. За миг си помислих, че някой е отворил аварийната врата“, разказва пътничка пред радио в Солун.

Друга свидетелка допълва: „Мислехме, че самолетът пада. Не можехме да дишаме. Раненият мъж кървеше и няколко пъти губеше съзнание заради липсата на кислород и шока.“

Самолетът е 18-годишен Boeing 737-800, експлоатиран от дъщерната компания Malta Air.

Разследването продължава. В него участват гръцките власти, Boeing, Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) и Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Карович остава в болница, а причините за инцидента все още се изясняват.

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