Хаос по летищата, невиждани опашки. Една авиокомпания бие тревога
Причината е новата система за влизане-излизане (EES) на Европейския съюз
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Причината е новата система за влизане-излизане (EES) на Европейския съюз
Полетът се превърнал в истински ужас
5 минути го държала за краката, помогнали й пътници
Ryanair стартира специална експресна разпродажба
Ограничавани са резервации, комбинирани услуги и конкуренцията
Ново политика на евтината авиокомпания
„Преминаването към 100% дигитални бордни карти ще означава по-бързо, по-умно и по-екологично пътуване“, допълват от авиокомпанията
Промяната за Ryanair вече влезе в сила
След часове на борда, пътниците са били свалени и оставени в зоната извън Шенген
От 3 ноември се въвеждат задължителни дигитални бордни карти
Комисията за защита от дискриминация започва производство
Хвърлят вината върху служителите на летището в София и на семейството на детето
Промяната влиза в сила от май 2025 година
Нискотарифната авиокомпания Ryanair възнамерява да спре полетите си до три летища в Германия - Дортмунд, Лайпциг и Дрезден. Това ще се случи от лятото...
Летим от София, Варна и Бургас до 55 дестинации, невиждани намаления
Ryanair със специално предупреждение
Пускат 5 нови маршрута – до Аликанте, Бристол, Копенхаген, Скиатос и Валенсия
Мотивът е, че вероятно сезонът ще бъде удължен
Евтините полети продължават да бъдат основен коз на гърците
4 млн. евро общо е санкцията за двете нискотарифни компании, които позволяват само малка чанта на борда