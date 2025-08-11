Общество

Силата на закона! Нова проверка на авиокомпанията, отнесла се брутално с дете

Комисията за защита от дискриминация започва производство

11 авг 25 | 10:48
Мира Иванова

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете в неравностойно положение

Тя се самосезира по доклад на председателя Елка Божова. Вчера вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов обяви, че днес сезира комисията и отправи 6 тежки въпроса към Ryanair, която демонстрира брутално отношение към дете в инвалидна количка.

Производство за дискриминация

„Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.

 

Заради скандала с Ryanair! Детето в инвалидна количка - в болница

Действията на пилота

„Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“, посочва Божова.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Нарушени са правата на детето и семейството му

Според Божова е засегнато и правото по чл. 19, буква б) от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя правото на хората с увреждания да имат достъп до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от Република България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.

 

Скандалът на летището в София. Родителите на сваленото дете проговориха

 

