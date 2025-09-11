Пътник разказа за кошмара на летище "Васил Левски"

Пътник разказа за драмата с полет на Ryanair за Бристол.

Близо 180 пътници, сред които и малки деца, преживяха истински кошмар на летище "Васил Левски" в сряда, след като полет на авиокомпания Ryanair за Бристол претърпя огромно закъснение от над осем часа, съпроводено с липса на каквато и да е информация. Машината е трябвало да излети от Терминал 2 в 12:50 часа.

Пътуващите са били настанени на борда по разписание, без да им бъде съобщено за съществуващ технически проблем. Малко по-късно пилотът е обяснил, че има неизправност с една от задните врати и аварийните пързалки, заради което се налага намесата на инженери.

"Проблемът не беше в екипажа. В социалните мрежи се каза, че пилотът и стюардесите не дават информация – това не е вярно. Казаха ни, че вратата не работи правилно и два пъти идваха инженери", разказа пред BG ON AIR един от потърпевшите пътници, Живко.

Въпреки опитите за ремонт, самолетът не е получил разрешение за излитане и е изгубил своя слот. След часове на борда, пътниците са били свалени и оставени в зоната извън Шенген. От този момент нататък комуникацията с тях е била напълно прекъсната.

"Наземният персонал, който обслужва авиокомпанията, просто изчезна. Казаха "след малко ще дойдем" и ни оставиха три часа без никаква информация. Стояхме общо над пет часа така. Това е обидно", разказва още Живко. По думите му, в зоната е имало само хладилни витрини със скъпа храна и вода, без възможност хората дори да заредят телефоните си.

След дългото чакане, единствената помощ дошла от служителка на "Гранична полиция". Тя е потърсила съдействие от наземните служби на летището, за да бъде изпратен автобус, който да прибере блокираните пътници от пистата.

Случката предизвика вълна от недоволство сред пътуващите, които обвиняват авиокомпанията и обслужващата я наземен фирма в пълна неадекватност и липса на елементарно уважение към клиентите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com