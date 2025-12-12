Кризата с боклука. Кметът на София с извънредна новина за "Люлин"

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че сметопочистването в столичния квартал „Люлин“ се нормализира. В страницата си в социалната мрежа „Фейсбук“ градоначалникът заяви: „Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“.

„От 10-и, девети и осми микрорайон в „Люлин“ са на регулярно извозване на боклука, от днес първи, втори и 90% от трети микрорайон в „Люлин“ са на постоянен режим, акция се провежда в четвърти, пети, шести и седми микрорайон“, каза още той и добави: „Всички кофи ще бъдат напълно изчистени, а от утре и тези райони минават на регулярното обслужване“.

„Когато Столичното предприятие за третиране на отпадъци трябваше спешно да бъде прехвърлено в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в „Люлин“ имахме затруднения. Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука“, каза още Васил Терзиев.

Той допълни, че в момента, в който ситуацията е излязла извън контрол, е мобилизирана цялата налична техника, хора и доброволци, за да бъдат изчистени буквално „планини от боклук“. „За утрешното събитие с доброволците планираме да остане единствено събирането на едрогабаритни отпадъци, маршрутите финализираме днес“, сподели кметът.

„Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен. Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден“, заяви Васил Терзиев.

