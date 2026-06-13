Военният министър разкри подробности за военните самолети на летището в София
До дни ще стане ясно какво ще се случи с машините
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До дни ще стане ясно какво ще се случи с машините
Летище "Васил Левски" в София не участва в учение
Напрежението в студиото се покачи до краен предел
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Вицепремиерът коментира и проблемите с атракционите
Онкоболна жена не беше допусната до полет, защото...
Kiss & Ride зоната е на обичайното си място
Общата инвестиция по проекта възлиза на 450 милиона лева
От аеропорта призовават всички засегнати пътници да се свържат с авиокомпания "Луфтханза"