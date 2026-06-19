Край! Ето кога махат американските самолети от софийското летище

До 30 юни, а не до края на юли, ще останат американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. По думите му решението е взето след анализ на възможностите самолетите да бъдат преместени на военни летища, но това в столицата разполага с необходимите условия за приемането им.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди пред Народното събрание, че България е удължила престоя на американските военни самолети на летището в София само до 30 юни. По думите му американската страна е поискала срокът да бъде до 31 юли, но българското правителство не е уважило това искане. В отговор на въпрос защо самолетите не са преместени на военни летища, министър Стоянов обясни, че Министерството на отбраната е направило необходимите оценки.

Ние сме направили анализ дали тези самолети могат да бъдат разположени на военни летища. Направили сме обследвания в Безмер и в Граф Игнатиево, които са бази за съвместно ползване. Летището в София е уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискванията за ситуиране на един самолет KC-135 с този размер.

Като допълнителен аргумент той посочи и логистичните възможности за обслужването на самолетите.

Зарядката на един такъв самолет е 100 000 литра. Кое от нашите военни летища може да осигури такава зарядка и дали въобще това е възможно физически да се осъществи? Това е основната причина. Направено е анализ, предложено е на американската страна да ситуират тези самолети в Безмер, в Граф Игнатиево, които са съоръжения за съвместно ползване, но да не забравяме, че България е обявила, че по мерките за засилена бдителност има граждански летища, които също са обявени за съвместно ползване.

Министърът на отбраната уточни, че България не осигурява и не финансира абсолютно никакви разходи по престоя, поддръжката, персонала или горивото на американските самолети. Той подчерта, че решението за удължаване на престоя е ограничено до 30 юни и не предвижда промяна в характера на пребиваването им на българска територия.

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