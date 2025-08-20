Възстановиха достъпа до Терминал 2 на летище „Васил Левски“

Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София е възстановен, съобщиха във Фейсбук от летището. Оттам посочват, че Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната, информират от летището. Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути, предаде БТА.

От 4 август до днес беше въведена временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София.

