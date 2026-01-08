ДПС към хората, пострадали от бедствието: Няма да ви оставим!

„Благодарим ви, че сте тук. Благодарим ви за подкрепата. Мъчно е, трудно е. Вижте каква е картината. Но в тежките моменти е хубаво, когато зад човек застане друг човек“. Така хората от крумовградското село Бук послещнаха ръководството на ДПС, което ги посети след водното опустошение. Бук е от най-засегнатите райони, с 600 метра отнесен път, дълбоки ровове от водната стихия.

На място при жителите бяха кметът на Крумовград Себихан Мехмед, зам.-председателите на ДПС-Ново начало Ерол Мюмюн и Радослав Ревански, както и народните представители Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Байрам Байрам, Сейфи Мехмедали, областният председател на Движението Рушен Фейзула.

„Няма да ви оставим, ще бъде направено всичко възможно за най-бързо възстановяване на щетите и нормалния живот в района. Всеки проблем ще бъде поставен пред държавните институции“, увериха представителите на ДПС.

