Доброволци от Yettel посветиха над 1480 часа на обществено полезни каузи през 2025 г.

През 2025 г. екипът на Yettel отдели над 1480 часа в подкрепа на социално значими каузи и дейности за опазване на околната среда – най-високият отчетен резултат от старта на доброволческата програма на компанията досега. В инициативите се включиха близо 600 служители от цялата страна.

Доброволческата програма е част от дългосрочния ангажимент на телекома за изграждане на устойчива култура и социална отговорност сред работещите. В рамките на стратегията си за устойчиво развитие Yettel си поставя за цел ежегодно, заедно със своя екип, да посвещава поне 1000 работни часа на обществено значими дейности. Доброволческите инициативи са фокусирани в три основни направления – опазване на околната среда, подкрепа за хора в уязвимо положение и грижа за безстопанствени животни.

Облагородяване на емблематични места в Казанлък

Една от най-мащабните инициативи през годината се проведе през септември в Казанлък, където над 220 доброволци от Yettel се включиха в почистването и обновяването на емблематични локации в града. В партньорство с Община Казанлък участниците бяха разпределени в четири екипа, които работиха паралелно на различни места.

Най-многобройната група се съсредоточи върху района на язовир „Копринка“ – една от най-посещаваните природни забележителности в региона. Само за няколко часа доброволците почистиха замърсените участъци по бреговете и събраха десетки чували с отпадъци, допринасяйки за по-чисто и приветливо пространство за отдих на жителите и гостите на града.

Друг екип се погрижи за коритото и бреговете на Старата река, където бяха премахнати натрупани отпадъци и беше възстановен естественият облик на речните зони. Значителна част от усилията бяха насочени и към градските паркове – в парк „Тюлбето“ доброволците почистиха алеите и тревните площи, а в парк „Розариум“ освежиха с нова боя пейки и съоръжения, обновявайки визията на едно от любимите места за разходка.

Витоша – традиционна кауза за екипа на Yettel

За трета поредна година доброволци от телекома се включиха в облагородяването на едни от най-посещаваните местности в Природен парк „Витоша“. През юни над 40 участници – служители, заедно със свои близки и приятели – се погрижиха за почистването и освежаването на парковата инфраструктура около Златните мостове и поляната Бели брег.

С общи усилия те допринесоха за по-приветливия облик на туристическите зони – най-малките доброволци събираха отпадъци и боядисваха пейки и маси, а възрастните се заеха с почистване на канавки и освежаване на дървени мостове. Участието на цели семейства превърна доброволчеството в споделено преживяване и личен пример за подрастващите.

През годината екипът на Yettel допълнително се включи и в почистването на велоалеята около язовир Панчарево, както и в събирането на отпадъци в района на Алеко. Тези инициативи надграждат дългогодишната ангажираност на компанията към опазването на туристическите местности – през 2024 г. доброволците облагородиха екопътеката към хижа Кумата, а година по-рано обновиха дървените съоръжения в местността „Плажът“ край с. Бистрица.

Три акции във Велинград с над 240 участници

Сред по-големите доброволчески мероприятия бяха и дейностите по почистване и поддръжка на парк „Клептуза“ във Велинград. В три поредни акции, организирани в партньорство с Община Велинград, участваха над 240 души от Yettel, които почистиха алеите и прилежащите пространства в парка. Дейностите включваха още подрязване на храсти, събиране на клони и растителни отпадъци, благодарение на което районът придоби още по-поддържан и приветлив вид.

Популярните стълби, изградени през миналия век с доброволния труд на местни жители, свързват езерото Клептуза с параклиса „Св. Илия“ – спокойно място за отдих, от което се открива панорамна гледка към Велинград и околните хълмове. С общите си усилия доброволците от Yettel допринесоха за опазването на това значимо историческо място и за създаването на по-добра среда за посетителите.

Социални каузи и грижа за животните

Наред с инициативите, свързани с опазване на околната среда, служителите на Yettel активно участват и в социални каузи. Сред тях са работилници за изработка на мартеници, арт терапия за деца с увреждания, както и онлайн срещи с младежи с увреждания. Сред предпочитаните доброволчески активности са и ежемесечните посещения в приюта за бездомни кучета „Every Dog Matters“ в Костинброд, където служителите извеждат животните на разходка и помагат за поддръжката на съоръженията.

Всички инициативи, които компанията подкрепя, са включени в годишен доброволчески календар, а работещите имат свободата сами да избират кога и в кои дейности да се включат. Те могат да предлагат и собствени идеи за каузи, като участието в доброволчество в неработен ден дава право на допълнителен ден платен отпуск.

